Душечкин Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.
Дочь: Воробьева Матрона Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Немова Агапия Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886 или 24.09.1881 ст.
Дочь: Жукова Параскева Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно