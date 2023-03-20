Душечкин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душечкин Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.

Дочь: Воробьева Матрона Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Немова Агапия Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1886 или 24.09.1881 ст.

Дочь: Жукова Параскева Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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