Нащекина (Тюхтина) Галина (Римма) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нащекина (Тюхтина) Галина (Римма) Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1938

Отец: Тюхтин Александр Иванович

Мать: Тюхтина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
17.10.1957

Сын: Нащекин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Нащекин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
17.09.1962

Сын: Нащекин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Нащекин Алексей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
ж/д
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нащекин Алексей Федорович

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