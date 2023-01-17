Нащекина (Тюхтина) Галина (Римма) Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1938
Рождение ребёнка
17.10.1957
Сын: Нащекин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Нащекин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
17.09.1962
Сын: Нащекин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Нащекин Алексей Федорович
Место жительства
Неизвестно
Ряжск, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
ж/д
Бракосочетание
Неизвестно