van Beusinchem Huijbert
Место рожденияUtrecht, Utrecht Netherlands
Дата рожденияОколо 08.06.1144
Дата смертиОколо 1213
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.06.1144
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Heer van Culemborg, Heer van Beusichem en Vianen, Ministeriaal van de bisschop van Utrecht (1196), Heer van Beusichem, ridder en ministerialis van de bisschop van Utrecht
Рождение ребёнка
Около 1197
Сын: van Bosinchem van Vianen Steven
Мать ребёнка: van Beusinchem & Van Culemborg (van Zuylen Anholt) Johanna Sweersdr
Смерть
Около 1213