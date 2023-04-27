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van Beusinchem Huijbert

Место рождения

Utrecht, Utrecht Netherlands

Дата рождения

Около 08.06.1144

Дата смерти

Около 1213

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1197 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.06.1144

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Heer van Culemborg, Heer van Beusichem en Vianen, Ministeriaal van de bisschop van Utrecht (1196), Heer van Beusichem, ridder en ministerialis van de bisschop van Utrecht
Рождение ребёнка
Около 1197

Сын: van Bosinchem van Vianen Steven

Мать ребёнка: van Beusinchem & Van Culemborg (van Zuylen Anholt) Johanna Sweersdr

Смерть
Около 1213

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