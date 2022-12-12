Еркова Ирина (Арина) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751 ст.
Дата смертиПосле 1833 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1770 ст.
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.
Сын: Ерков Иван ст. Григорьевич
Отец ребёнка: Ерков Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Сын: Ерков Иван мл. Григорьевич
Отец ребёнка: Ерков Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Сын: Ерков Михаил ст. Григорьевич
Отец ребёнка: Ерков Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Сын: Ерков Гаврила Григорьевич
Отец ребёнка: Ерков Григорий Фёдорович
Сын Верейского купца
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Отец ребёнка: Ерков Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
С 1786 по 1787 ст.
Сын: Ерков Михаил мл. Григорьевич
Отец ребёнка: Ерков Григорий Фёдорович
Смерть
После 1833 ст.