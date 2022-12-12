Еркова Ирина (Арина) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еркова Ирина (Арина) Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751 ст.

Дата смерти

После 1833 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1770 ст.

Муж: Ерков Григорий Фёдорович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1773 ст.

Сын: Ерков Иван ст. Григорьевич

Отец ребёнка: Ерков Григорий Фёдорович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Сын: Ерков Иван мл. Григорьевич

Отец ребёнка: Ерков Григорий Фёдорович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Сын: Ерков Михаил ст. Григорьевич

Отец ребёнка: Ерков Григорий Фёдорович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Сын: Ерков Гаврила Григорьевич

Отец ребёнка: Ерков Григорий Фёдорович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Сын Верейского купца
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Сын: Ерков Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Ерков Григорий Фёдорович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
С 1786 по 1787 ст.

Сын: Ерков Михаил мл. Григорьевич

Отец ребёнка: Ерков Григорий Фёдорович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
После 1833 ст.
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
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