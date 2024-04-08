Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Около 1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Иван Петрович

Мать: Евдокия Спиридонова

Смерть
1798
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