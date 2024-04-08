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Григорий Иванович
Григорий Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1784
Дата смерти
1798
Пол
Мужской
Отец
Иван Петрович
Около 1761 г.р.
Мать
Евдокия Спиридонова
Около 1764 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец:
Иван Петрович
Мать:
Евдокия Спиридонова
Смерть
1798
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