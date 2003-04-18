Шнейдер Ангелина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШнейдер Ангелина Алексеевна

Шнейдер Ангелина Алексеевна

avatar

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.2003

Отец: Шнейдер Алексей Юрьевич

Мать: Шнейдер Татьяна Владимировна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close