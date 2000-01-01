Осинкина Фёкла Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинкина Фёкла Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1808 и 1809

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1808 и 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Осинкин Карп Анисимович

Отец ребёнка: Осинкин Анисим Михайлович

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
04.09.1841

Дочь: Елизавета Анисимовна

Отец ребёнка: Осинкин Анисим Михайлович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
05.02.1845

Дочь: Евдокия Анисимовна

Отец ребёнка: Осинкин Анисим Михайлович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858
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