Осинкина Фёкла Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1808 и 1809
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1808 и 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Осинкин Анисим Михайлович
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
04.09.1841
Дочь: Елизавета Анисимовна
Отец ребёнка: Осинкин Анисим Михайлович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
05.02.1845
Дочь: Евдокия Анисимовна
Отец ребёнка: Осинкин Анисим Михайлович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858