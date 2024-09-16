Шестакова (Недоспасова) Люда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Недоспасова) Люда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
18.10.1981

Дочь: Галеева (Шестакова) Юля Сергеевна

Отец ребёнка: Шестаков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
13.07.1984

Дочь: (Шестакова) Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Шестаков Сергей Петрович

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