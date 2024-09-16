Шестакова (Недоспасова) Люда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1981
Дочь: Галеева (Шестакова) Юля Сергеевна
Отец ребёнка: Шестаков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
13.07.1984
Дочь: (Шестакова) Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Шестаков Сергей Петрович