Трифонова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Виктор Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Вадим Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.08.1971

Сын: Трифонов Вадим Викторович

Отец ребёнка: Трифонов Виктор Владимирович

Смерть
2015

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