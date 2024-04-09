Трифонова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смерти2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Вадим Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.08.1971
Сын: Трифонов Вадим Викторович
Отец ребёнка: Трифонов Виктор Владимирович
Смерть
2015