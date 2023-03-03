Шалыгин Феодор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
16.08.1924
Дочь: Шалыгина Таисия Феодоровна
Мать ребёнка: Шалыгина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
24.08.1925
Сын: Шалыгин Диомид Феодорович
Мать ребёнка: Шалыгина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
04.02.1928
Дочь: Шалыгина Мария Феодоровна
Мать ребёнка: Шалыгина Татьяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно