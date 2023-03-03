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Шалыгин Феодор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Шалыгин Михаил Сергеевич

Мать: Шалыгина Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
16.08.1924

Дочь: Шалыгина Таисия Феодоровна

Мать ребёнка: Шалыгина Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
24.08.1925

Сын: Шалыгин Диомид Феодорович

Мать ребёнка: Шалыгина Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
04.02.1928

Дочь: Шалыгина Мария Феодоровна

Мать ребёнка: Шалыгина Татьяна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалыгина Татьяна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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