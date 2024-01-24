Лавриненко Иван Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавриненко Иван Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Лавриненко Мартин

Мать: не указана

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