Буторина (Репина) Наталья Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Буторина (Репина) Наталья Александровна

Автор
НБ
БУТОРИНА Н.

женский, родилась Неизвестно

Мать
Колясникова Нина Дмитриевна14.09.1934 г.р.
Отец
Репин Александр Федорович27.11.1935 г.р.
Супруги
Буторин Сергей Александрович02.09.1962 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Репин Александр Федорович

Мать: Колясникова Нина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буторин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
14.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буторин Сергей Александрович

Карачино, Тобольский муниципальный район, Тюменская область

Рождение ребёнка
21.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буторин Сергей Александрович

Булашово, Тобольский муниципальный район, Тюменская область

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