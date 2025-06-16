Буторина (Репина) Наталья Александровна
женский, родилась Неизвестно
МатьКолясникова Нина Дмитриевна14.09.1934 г.р.
ОтецРепин Александр Федорович27.11.1935 г.р.
Супруги
Буторин Сергей Александрович02.09.1962 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буторин Сергей Александрович
Карачино, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.02.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буторин Сергей Александрович
Булашово, Тобольский муниципальный район, Тюменская область