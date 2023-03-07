Булатова Агриппина Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатова Агриппина Трифонова

Булатова Агриппина Трифонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Булатов Иван Мартынов

Отец ребёнка: Булатов Мартын Дементьев

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Булатов Петр Мартынов

Отец ребёнка: Булатов Мартын Дементьев

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Булатов Иван (мл) Мартынов

Отец ребёнка: Булатов Мартын Дементьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Мартын Дементьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close