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Гордеев Анатолий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1950

Дата смерти

04.08.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1981

Дочь: Гордеева Люция Анатольевна

Мать ребёнка: Гильманова Мадина Маннановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.08.2019
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