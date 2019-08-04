Гордеев Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1950
Дата смерти04.08.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1981
Дочь: Гордеева Люция Анатольевна
Мать ребёнка: Гильманова Мадина Маннановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеев Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.08.2019