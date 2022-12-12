Панкрашина (Агафонова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкрашина (Агафонова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Агафонов Дмитрий Павлович

Мать: Агафонова Лукерья (Гликерия) Гавриловна (Гаврииловна)

Рождение ребёнка
22.05.1947

Сын: Панкрашин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Голев Ефим Григорьевич

Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
2003
подсобного хозяйства МК КПСС, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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