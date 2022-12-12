Панкрашина (Агафонова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Рождение ребёнка
22.05.1947
Сын: Панкрашин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Голев Ефим Григорьевич
Тальменка, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
2003
подсобного хозяйства МК КПСС, Одинцовский муниципальный район, Московская область