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Моисеенко Парфён Григорьевич

Место рождения

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

05.02.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1895

Отец: Моисеенко Григорий Павлович

Мать: Моисеенко (Пушный) Марина Петровна

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеенко (Шашура) Ксения Исидоровна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Моисеенко) Раиса Парфеновна

Мать ребёнка: Моисеенко (Шашура) Ксения Исидоровна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Моисеенко Анатолий Парфенович

Мать ребёнка: Моисеенко (Шашура) Ксения Исидоровна

Рождение ребёнка
06.11.1925

Сын: Моисеенко Леонид Парфёнович

Мать ребёнка: Моисеенко (Шашура) Ксения Исидоровна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Моисеенко Виктор Парфенович

Мать ребёнка: Моисеенко (Шашура) Ксения Исидоровна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Моисеенко) Зоя Парфеновна

Мать ребёнка: Моисеенко (Шашура) Ксения Исидоровна

Смерть
Неизвестно

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