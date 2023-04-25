Моисеенко Парфён Григорьевич
Место рождения
Дата рождения05.02.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1895
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Моисеенко) Раиса Парфеновна
Мать ребёнка: Моисеенко (Шашура) Ксения Исидоровна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Моисеенко Анатолий Парфенович
Мать ребёнка: Моисеенко (Шашура) Ксения Исидоровна
Рождение ребёнка
06.11.1925
Сын: Моисеенко Леонид Парфёнович
Мать ребёнка: Моисеенко (Шашура) Ксения Исидоровна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Моисеенко Виктор Парфенович
Мать ребёнка: Моисеенко (Шашура) Ксения Исидоровна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Моисеенко) Зоя Парфеновна
Мать ребёнка: Моисеенко (Шашура) Ксения Исидоровна
Смерть
Неизвестно