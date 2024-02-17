Бачурин Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Ранение
19.01.1916
Зоновы, Орловский муниципальный район, Кировская область
Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Архив Российский Государственный Военно-исторический архив
Военная служба
1916
Пермь, Пермский, Пермский край
Звание - фельдфебель Воинская часть 22-й саперный батальон (Архив Российский Государственный Военно-исторический архив)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бачурин Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Бачурина Елизавета Матвеевна
Смерть
Неизвестно