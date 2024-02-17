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Бачурин Василий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ранение
19.01.1916
Зоновы, Орловский муниципальный район, Кировская область
Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Архив Российский Государственный Военно-исторический архив
Военная служба
1916
Пермь, Пермский, Пермский край
Звание - фельдфебель Воинская часть 22-й саперный батальон (Архив Российский Государственный Военно-исторический архив)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бачурина Елизавета Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бачурин Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Бачурина Елизавета Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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