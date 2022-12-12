Грин (Книжникова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грин (Книжникова) Елена Александровна

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Место рождения

Запорожье

Дата рождения

20.01.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.10.2011

Муж: Грин Сергей Викторович

Рождение ребёнка
19.03.2012

Сын: Грин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Грин Сергей Викторович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
01.12.2015

Сын: Грин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Грин Сергей Викторович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
24.12.2017

Дочь: Грин Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Грин Сергей Викторович

Киев, Киевский уезд
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