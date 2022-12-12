Грин (Книжникова) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения20.01.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.2011
Рождение ребёнка
19.03.2012
Сын: Грин Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Грин Сергей Викторович
Рождение ребёнка
01.12.2015
Отец ребёнка: Грин Сергей Викторович
Рождение ребёнка
24.12.2017
Дочь: Грин Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Грин Сергей Викторович