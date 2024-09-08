(Трубникова) Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1896
Рождение ребёнка
04.06.1897
Дочь: (Истомина) Евдокия Макаровна
Отец ребёнка: Истомин Макарий Яковлевич
Рождение ребёнка
20.04.1899
Дочь: (Истомина) Александра Макаровна
Отец ребёнка: Истомин Макарий Яковлевич
Рождение ребёнка
20.07.1901
Дочь: (Истомина) Мария Макаровна
Отец ребёнка: Истомин Макарий Яковлевич
Рождение ребёнка
05.07.1904
Сын: Истомин Фома Макарыч
Отец ребёнка: Истомин Макарий Яковлевич
Рождение ребёнка
17.01.1907
Отец ребёнка: Истомин Макарий Яковлевич
Рождение ребёнка
08.08.1909
Отец ребёнка: Истомин Макарий Яковлевич
Рождение ребёнка
03.05.1912
Отец ребёнка: Истомин Макарий Яковлевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Истомин Макарий Яковлевич
Смерть
Неизвестно