(Трубникова) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Трубникова) Анна Егоровна

(Трубникова) Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1896

Муж: Истомин Макарий Яковлевич

Рождение ребёнка
04.06.1897

Дочь: (Истомина) Евдокия Макаровна

Отец ребёнка: Истомин Макарий Яковлевич

Рождение ребёнка
20.04.1899

Дочь: (Истомина) Александра Макаровна

Отец ребёнка: Истомин Макарий Яковлевич

Рождение ребёнка
20.07.1901

Дочь: (Истомина) Мария Макаровна

Отец ребёнка: Истомин Макарий Яковлевич

Рождение ребёнка
05.07.1904

Сын: Истомин Фома Макарыч

Отец ребёнка: Истомин Макарий Яковлевич

Рождение ребёнка
17.01.1907

Сын: Истомин Антоний Макарыч

Отец ребёнка: Истомин Макарий Яковлевич

Рождение ребёнка
08.08.1909

Сын: Истомин Матвей Макарыч

Отец ребёнка: Истомин Макарий Яковлевич

Рождение ребёнка
03.05.1912

Сын: Истомин Сидор Макарыч

Отец ребёнка: Истомин Макарий Яковлевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Истомин Василий Макарыч

Отец ребёнка: Истомин Макарий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.