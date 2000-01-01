Новгородов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгородов Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

1979 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1979

Сын: Новгородов Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Новгородова Тамара Ивановна

Россия Камчатский край Елизовский район город Елизово
Рождение ребёнка
02.09.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новгородова Тамара Ивановна

Россия Камчатский край Елизовский район город Елизово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новгородова Тамара Ивановна

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