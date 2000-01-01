Новгородов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1979
Сын: Новгородов Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Новгородова Тамара Ивановна
Россия Камчатский край Елизовский район город Елизово
Рождение ребёнка
02.09.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новгородова Тамара Ивановна
Россия Камчатский край Елизовский район город Елизово
Бракосочетание
Неизвестно