Панченко Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Козловская Пелагея (Полина) Григорьевна
Отец ребёнка: Панченко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панченко Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Панченко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Панченко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Панченко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Панченко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черноусова София Григорьевна
Отец ребёнка: Панченко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панченко Иосиф Григорьевич
Отец ребёнка: Панченко Григорий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно