Панченко Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанченко Екатерина

Панченко Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Козловская Пелагея (Полина) Григорьевна

Отец ребёнка: Панченко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панченко Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Панченко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Панченко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Панченко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Панченко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черноусова София Григорьевна

Отец ребёнка: Панченко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панченко Иосиф Григорьевич

Отец ребёнка: Панченко Григорий

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close