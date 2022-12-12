Александрова Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1902 ст.

Сын: Александров Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Александров Гавриил Семенович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Александрова Ольга

Отец ребёнка: Александров Гавриил Семенович

Рождение ребёнка
20.07.1910 ст.

Дочь: Александрова Мария

Отец ребёнка: Александров Гавриил Семенович

Рождение ребёнка
10.09.1912 ст.

Дочь: Александрова Вера Гавриловна

Отец ребёнка: Александров Гавриил Семенович

Сметанино, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Гавриил Семенович

Смерть
Неизвестно
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