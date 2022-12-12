Александрова Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1902 ст.
Сын: Александров Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Александров Гавриил Семенович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Александрова Ольга
Отец ребёнка: Александров Гавриил Семенович
Рождение ребёнка
20.07.1910 ст.
Дочь: Александрова Мария
Отец ребёнка: Александров Гавриил Семенович
Рождение ребёнка
10.09.1912 ст.
Дочь: Александрова Вера Гавриловна
Отец ребёнка: Александров Гавриил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно