Катышева Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катышева Зинаида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1928

Отец: Печковский Василий

Мать: Печковская Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
06.09.1951

Дочь: Ходонович (Катышева) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Катышев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
26.04.1954

Сын: Катышев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Катышев Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
27.04.1964

Дочь: Катышева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Катышев Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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