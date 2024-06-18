Катышева Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1928
Отец: Печковский Василий
Рождение ребёнка
06.09.1951
Дочь: Ходонович (Катышева) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Катышев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
26.04.1954
Отец ребёнка: Катышев Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
27.04.1964
Дочь: Катышева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Катышев Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно