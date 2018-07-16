Шабуневич (Сермягина) Лидия Ильинична
Место рожденияг.Уфа, БАССР
Дата рождения22.03.1947
Дата смерти16.07.2018
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1947
Отец: Сермягин Илья Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шабуневич Владимир Иосифович
Смерть
16.07.2018
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно