Шабуневич (Сермягина) Лидия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабуневич (Сермягина) Лидия Ильинична

Шабуневич (Сермягина) Лидия Ильинична

Место рождения

г.Уфа, БАССР

Дата рождения

22.03.1947

Дата смерти

16.07.2018

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1947

Отец: Сермягин Илья Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабуневич Владимир Иосифович

Рождение ребёнка
07.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабуневич Владимир Иосифович

Смерть
16.07.2018
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.