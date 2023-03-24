Сидорова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1910

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1910

Отец: Сидоров Василий Яковлевич

Мать: не указана

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