Воробьёв Александр Алексанрович 17.06.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьёв Александр Алексанрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1947

Отец: Воробьёв Александр

Мать: Воробьёва (Гиричева) Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Валентина

Рождение ребёнка
?.01.1971

Сын: Воробьёв Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Воробьёва Ксения Александровна

Мать ребёнка: Воробьёва Валентина

Рождение ребёнка
1978

Сын: Воробьёв Евгений Александрович

Мать ребёнка: Воробьёва Людмила

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