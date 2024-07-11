Воробьёв Александр Алексанрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1947
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьёва Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьёва Валентина
Рождение ребёнка
?.01.1971
Сын: Воробьёв Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Воробьёва Ксения Александровна
Мать ребёнка: Воробьёва Валентина
Рождение ребёнка
1978
Сын: Воробьёв Евгений Александрович
Мать ребёнка: Воробьёва Людмила