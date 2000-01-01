Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Ларшин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларшин Михаил

Отец ребёнка: Ларшин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларшин Виктор

Отец ребёнка: Ларшин Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларшин Сергей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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