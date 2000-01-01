Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Ларшин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларшин Михаил
Отец ребёнка: Ларшин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларшин Виктор
Отец ребёнка: Ларшин Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно