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Хозяшев Даниил Петрович

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Место рождения

д. Гурина Пермский край

Дата рождения

01.12.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1901

Отец: Хозяшев Петр Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хозяшева (Красикова) Августа Александровна

Рождение ребёнка
30.01.1926

Дочь: Хозяшева Галина Данииловна

Мать ребёнка: Хозяшева (Красикова) Августа Александровна

Егва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.05.1927

Дочь: Хозяшева Ираида Даниловна

Мать ребёнка: Хозяшева (Красикова) Августа Александровна

Большая Коча, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.09.1928

Дочь: Хозяшева Нина Даниловна

Мать ребёнка: Хозяшева (Красикова) Августа Александровна

Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.02.1930

Дочь: Вавилина (Хозяшева) Клара Даниловна

Мать ребёнка: Хозяшева (Красикова) Августа Александровна

Рождение ребёнка
28.02.1931

Сын: Хозяшев Анатолий Данилович

Мать ребёнка: Хозяшева (Красикова) Августа Александровна

Белоево, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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