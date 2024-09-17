Хозяшев Даниил Петрович
Место рожденияд. Гурина Пермский край
Дата рождения01.12.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1901
Отец: Хозяшев Петр Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1926
Дочь: Хозяшева Галина Данииловна
Мать ребёнка: Хозяшева (Красикова) Августа Александровна
Егва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.05.1927
Дочь: Хозяшева Ираида Даниловна
Мать ребёнка: Хозяшева (Красикова) Августа Александровна
Большая Коча, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.09.1928
Дочь: Хозяшева Нина Даниловна
Мать ребёнка: Хозяшева (Красикова) Августа Александровна
Ошиб, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.02.1930
Дочь: Вавилина (Хозяшева) Клара Даниловна
Мать ребёнка: Хозяшева (Красикова) Августа Александровна
Рождение ребёнка
28.02.1931
Сын: Хозяшев Анатолий Данилович
Мать ребёнка: Хозяшева (Красикова) Августа Александровна
Белоево, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно