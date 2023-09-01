Борисевич Юрий Аркадьевич 09.07.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисевич Юрий Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1967

Дата смерти

01.09.2023

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1967

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.12.1994

Дочь: Павловская (Борисевич) Дарья Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.07.2005

Дочь: Борисевич Евгения Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Смерть
01.09.2023

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