Борисевич Юрий Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1967
Дата смерти01.09.2023
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1967
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.12.1994
Дочь: Павловская (Борисевич) Дарья Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.07.2005
Дочь: Борисевич Евгения Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Минск, Минск
Смерть
01.09.2023