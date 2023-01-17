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Хожайнов Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: Хожайнов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1898

Дочь: Хожайнова Домника Васильевна

Мать ребёнка: Хожайнова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.07.1900

Дочь: Андреева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Хожайнова Александра Дмитриевна

Иловай-Рождественно Хоботовского района. Тамбовской области
Рождение ребёнка
20.10.1902 ст.

Сын: Хожайнов Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: Хожайнова Александра Дмитриевна

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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