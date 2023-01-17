Хожайнов Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: Хожайнов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1898
Дочь: Хожайнова Домника Васильевна
Мать ребёнка: Хожайнова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.07.1900
Дочь: Андреева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Хожайнова Александра Дмитриевна
Иловай-Рождественно Хоботовского района. Тамбовской области
Рождение ребёнка
20.10.1902 ст.
Сын: Хожайнов Иоанн Васильевич
Мать ребёнка: Хожайнова Александра Дмитриевна
Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно