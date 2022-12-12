Антипова Прасковья Дмитриевна
Место рожденияСолигаличский уезд Костромской губернии
Дата рождения1848
Дата смерти04.07.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Солигаличский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1848
Солигаличский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1868
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1901
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
04.07.1916
Место жительства
По 1916