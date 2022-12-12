Антипова Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова Прасковья Дмитриевна

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Место рождения

Солигаличский уезд Костромской губернии

Дата рождения

1848

Дата смерти

04.07.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Солигаличский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1848
Солигаличский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1868
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1901
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
04.07.1916
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
По 1916
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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