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Корота Нико Эрикович
Корота Нико Эрикович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.08.2000
Пол
Мужской
Отец
Подхинейченко Эрик Леонидович
Мать
Корота Зинаида Николаевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.2000
Отец:
Подхинейченко Эрик Леонидович
Мать:
Корота Зинаида Николаевна
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