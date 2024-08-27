Соломенцев Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломенцев Пётр Васильевич

Соломенцев Пётр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соломенцев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сопрыкина Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломенцев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Сопрыкина Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сопрыкина Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.