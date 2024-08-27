Соломенцев Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соломенцев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сопрыкина Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломенцев Владимир Петрович
Мать ребёнка: Сопрыкина Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно