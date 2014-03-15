Самохвалова (Белецкая) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.04.1939
Дата смерти15.03.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1939
Отец: Белецкий Иван Сидорович
Мать: Годун Варвара Тихоновна
место рождения Тягинка/ Комаривка
Рождение ребёнка
16.02.1974
Дочь: Грязнова (Самохвалова) Оксана Александровна
Отец ребёнка: Самохвалов Александр Сергеевич
Смерть
15.03.2014
Самара, Самара, Самарская область