Самохвалова (Белецкая) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохвалова (Белецкая) Любовь Ивановна

Место рождения

Херсон

Дата рождения

03.04.1939

Дата смерти

15.03.2014

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1939

Отец: Белецкий Иван Сидорович

Мать: Годун Варвара Тихоновна

место рождения Тягинка/ Комаривка
Рождение ребёнка
16.02.1974

Дочь: Грязнова (Самохвалова) Оксана Александровна

Отец ребёнка: Самохвалов Александр Сергеевич

Смерть
15.03.2014
Самара, Самара, Самарская область

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