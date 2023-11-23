Полозов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полозов Петр Иванович

Место рождения

село Покров

Дата рождения

03.06.1834

Дата смерти

24.01.1880

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1802 г.р.

Жена

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Дети

1867 г.р.
1870 г.р.
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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1834

Отец: Никольский Иван Петров

Мать: Никольская Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.03.1867

Сын: Полозов Иван Петрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
30.05.1870

Сын: Полозов Михаил Петрович

Мать ребёнка: ?

Смерть
24.01.1880

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