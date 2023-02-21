Спрыгин Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти?.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1937
Мать ребёнка: Спрыгина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Спрыгин Валерий Федорович
Мать ребёнка: Спрыгина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спрыгин Вячеслав Федорович
Мать ребёнка: Спрыгина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суботина Альбина Федоровна
Мать ребёнка: Спрыгина Клавдия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1942