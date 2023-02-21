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Спрыгин Федор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1937

Сын: Спрыгин Леонид Федорович

Мать ребёнка: Спрыгина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Спрыгин Валерий Федорович

Мать ребёнка: Спрыгина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спрыгин Вячеслав Федорович

Мать ребёнка: Спрыгина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суботина Альбина Федоровна

Мать ребёнка: Спрыгина Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спрыгина Клавдия Ивановна

Смерть
?.04.1942
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