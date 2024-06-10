З (плохо читаемо) Мустафа кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мяниря Нигматулла кызы
Отец ребёнка: Нигматулла Рахметулла улы
Старое Фейзуллово, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно