З (плохо читаемо) Мустафа кызы 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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З (плохо читаемо) Мустафа кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигматулла Рахметулла улы

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мяниря Нигматулла кызы

Отец ребёнка: Нигматулла Рахметулла улы

Старое Фейзуллово, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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