Езепчик (Сидорчук) Пелагея Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Езепчик (Сидорчук) Пелагея Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1912

Дата смерти

01.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1931

Дочь: Тоболова (Езебчик) Валентина

Отец ребёнка: Езепчик Александр Петрович

Рождение ребёнка
01.05.1935

Сын: Езепчик Родион

Отец ребёнка: Езепчик Александр Петрович

Рождение ребёнка
07.01.1937

Дочь: Москвитина (Езебчик) Евгения

Отец ребёнка: Езепчик Александр Петрович

Рождение ребёнка
24.10.1940

Дочь: Кузнецова (Езейчик) Тамара

Отец ребёнка: Езепчик Александр Петрович

Рождение ребёнка
23.05.1949

Дочь: (Езебчик) Галина

Отец ребёнка: Езепчик Александр Петрович

Рождение ребёнка
23.05.1949

Сын: Езепчик Александр

Отец ребёнка: Езепчик Александр Петрович

Рождение ребёнка
12.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Езепчик Александр Петрович

Рождение ребёнка
07.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Езепчик Александр Петрович

Бракосочетание
10.08.1954

Муж: Езепчик Александр Петрович

Борово, Островецкий район, Гродненская область
Смерть
01.03.1978

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