Сараев Игнат Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараев Игнат Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сараева Пелагея Васильевна

Резиденция, Охотский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сараева Пелагея Васильевна

Смерть
Неизвестно
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