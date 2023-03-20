Сараев Игнат Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сараева Пелагея Васильевна
Резиденция, Охотский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно