Ярош Таисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярош Таисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ярош Иван Иванович

Отец ребёнка: Ярош Иван Иосифович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ярош Борис Иванович

Отец ребёнка: Ярош Иван Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярош Иван Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярош Иван Иосифович

Смерть
Неизвестно
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