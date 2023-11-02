Ярош Таисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ярош Иван Иванович
Отец ребёнка: Ярош Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ярош Борис Иванович
Отец ребёнка: Ярош Иван Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярош Иван Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярош Иван Иосифович
Смерть
Неизвестно