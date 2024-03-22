Мурова (Дейнега) Оксана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурова (Дейнега) Оксана Александровна

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

13.08.1969

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1947 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1969

Отец: Дейнега Александр Дмитриевич

Мать: Дейнега Вера Ивановна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
25.12.1987

Муж: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
30.09.1988

Дочь: Иванова Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Работа или профессия
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
акушер | Current occupation:1 | Иркутский городской перинатальный центр
Образование
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
фельдшер-акушер | Иркутский медицинский техникум
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