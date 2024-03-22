Мурова (Дейнега) Оксана Александровна
Место рождения
Дата рождения13.08.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1969
Бракосочетание
25.12.1987
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.09.1988
Дочь: Иванова Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
акушер | Current occupation:1 | Иркутский городской перинатальный центр
Образование
Неизвестно
фельдшер-акушер | Иркутский медицинский техникум