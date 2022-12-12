Кошкин Нефёд Антипович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Кошкина Ховронья
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Кошкина Ховронья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кошкин Терентий Нефёдович
Мать ребёнка: Кошкина Ховронья
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Кошкина Ховронья
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Кошкина Ховронья
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кошкин Поликарп Нефёдович
Мать ребёнка: Кошкина Ховронья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошкина Ховронья
Смерть
1839