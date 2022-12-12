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Кошкин Нефёд Антипович

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кошкина Наталья Григорьевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кошкин Герасим Нефёдович

Мать ребёнка: Кошкина Ховронья

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Кошкин Трофим Нефёдович

Мать ребёнка: Кошкина Ховронья

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кошкин Терентий Нефёдович

Мать ребёнка: Кошкина Ховронья

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кошкин Ипат Нефёдович

Мать ребёнка: Кошкина Ховронья

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кошкин Степан Нефёдович

Мать ребёнка: Кошкина Ховронья

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кошкин Поликарп Нефёдович

Мать ребёнка: Кошкина Ховронья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Ховронья

Смерть
1839
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