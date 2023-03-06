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(Козина) Агния Степановна
(Козина) Агния Степановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1882
Дата смерти
14.12.1890
Пол
Женский
Отец
Козин Степан Феофанович
1859 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец:
Козин Степан Феофанович
Мать: не указана
Смерть
14.12.1890
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