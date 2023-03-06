(Козина) Агния Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козина) Агния Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

14.12.1890

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Козин Степан Феофанович

Мать: не указана

Смерть
14.12.1890
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