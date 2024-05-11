Левинский Николай (Исай) Иосифович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
1841
В январской ревизии 1858 года о (детях) кантонистах дер. Абалаково возраст Николая (Исая) указан 15 лет, а в июльской ревизии этого же года о енисейских мещанах - 17. | На наш взгляд, вторая дата пред... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд 160, Опись 3, Дело 626. Ревизские сказки на поселенцев деревень Маклаковской волости Енисейского округа Енисейской губернии. л. 285об | Фонд 160,... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд 160, Опись 3, Дело 626. Ревизские сказки на поселенцев деревень Маклаковской волости Енисейского округа Енисейской губернии. л. 285об | Деревни А... Показать все
Смерть
Неизвестно