Левинский Николай (Исай) Иосифович 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Левинский Николай (Исай) Иосифович

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Место рождения

Абалаково, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Левинский Иосиф (Иосель) Маркович

Мать: Левинская Ксения (Хинья) Будиновна

Абалаково, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
В январской ревизии 1858 года о (детях) кантонистах дер. Абалаково возраст Николая (Исая) указан 15 лет, а в июльской ревизии этого же года о енисейских мещанах - 17. | На наш взгляд, вторая дата пред... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд 160, Опись 3, Дело 626. Ревизские сказки на поселенцев деревень Маклаковской волости Енисейского округа Енисейской губернии. л. 285об | Фонд 160,... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд 160, Опись 3, Дело 626. Ревизские сказки на поселенцев деревень Маклаковской волости Енисейского округа Енисейской губернии. л. 285об | Деревни А... Показать все
Смерть
Неизвестно

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