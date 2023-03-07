Шишкина Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Анна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1937

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Шишкин Василий Петров

Рождение ребёнка
25.01.1939

Сын: Шишкин Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Шишкин Василий Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Василий Петров

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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