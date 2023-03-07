Шишкина Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1937
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Шишкин Василий Петров
Рождение ребёнка
25.01.1939
Сын: Шишкин Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Шишкин Василий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно