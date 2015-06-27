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Филимонов Анатолий Иванович

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Место рождения

Syasstroy, Leningrad Oblast Russia

Дата рождения

17.09.1937

Дата смерти

27.06.2015

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1937

Отец: Филимонов Иван Фёдорович

Мать: Филимонов Анастасия Ивановна

Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
26.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонов Надежда

Рождение ребёнка
26.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонов Надежда

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.06.2015
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