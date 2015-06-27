Филимонов Анатолий Иванович
Место рожденияSyasstroy, Leningrad Oblast Russia
Дата рождения17.09.1937
Дата смерти27.06.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1937
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
26.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филимонов Надежда
Рождение ребёнка
26.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филимонов Надежда
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.06.2015