Протопопов Николай Алексеевич 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Протопопов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.09.1835 ст.

Жена: Протопопова (Касинова) Елена Даниловна

ГАОО Одесса - Государственный Архив Одесской области | ул. Жуковского, 18. | Фонд 37, Опись 3, Дело 455: Метрические книги Александрийского уезда за 1835 год. Л. 412 | Мѣсяцъ Сентябрь. | Одиннадцятого... Показать все
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Нитте (Протопопова) Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Протопопова (Касинова) Елена Даниловна

Владельческое сельцо Морозовка, Александрийский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно

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