Протопопов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.09.1835 ст.
ГАОО Одесса - Государственный Архив Одесской области | ул. Жуковского, 18. | Фонд 37, Опись 3, Дело 455: Метрические книги Александрийского уезда за 1835 год. Л. 412 | Мѣсяцъ Сентябрь. | Одиннадцятого... Показать все
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Нитте (Протопопова) Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Протопопова (Касинова) Елена Даниловна
Владельческое сельцо Морозовка, Александрийский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно