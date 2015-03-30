Лопаткина (Лопаткина) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Янин Николай Егорович
Рождение ребёнка
20.11.1959
Сын: Лопаткин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Янин Николай Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно