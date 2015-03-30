Лопаткина (Лопаткина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопаткина (Лопаткина) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Лопаткин Алексей Дмитриевич

Мать: Лопаткина Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янин Николай Егорович

Рождение ребёнка
20.11.1959

Сын: Лопаткин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Янин Николай Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янин Николай Егорович

Смерть
Неизвестно
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