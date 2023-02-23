Ефремова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ефремов Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Ефремов Григорий Титович

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ефремов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Ефремов Григорий Титович

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ефремов Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Ефремов Григорий Титович

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ефремов Захар Григорьевич

Отец ребёнка: Ефремов Григорий Титович

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Григорий Титович

Смерть
Неизвестно
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
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