Ефремова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ефремов Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Ефремов Григорий Титович
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ефремов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Ефремов Григорий Титович
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ефремов Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Ефремов Григорий Титович
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ефремов Захар Григорьевич
Отец ребёнка: Ефремов Григорий Титович
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния