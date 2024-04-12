Юдакова (Курносова) Матрена Симоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курносов Симон
Рождение ребёнка
28.09.1805
Дочь: Пелагия Абрамовна
Отец ребёнка: Юдаков Абрам Сидорович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Юдаков Абрам Сидорович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Юдаков Абрам Сидорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно