Юдакова (Курносова) Матрена Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдакова (Курносова) Матрена Симоновна

Место рождения

Советское, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курносов Симон

Мать: не указана

Советское, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.09.1805

Дочь: Пелагия Абрамовна

Отец ребёнка: Юдаков Абрам Сидорович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Юдаков Василий Абрамович

Отец ребёнка: Юдаков Абрам Сидорович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Юдаков Иван Абрамович

Отец ребёнка: Юдаков Абрам Сидорович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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